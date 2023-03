Riforma delle pensioni, la premier francese Borne in Parlamento. I deputati dell’opposizione intonano la Marsigliese: “No ai 64 anni” (Di giovedì 16 marzo 2023) Proteste al Parlamento francese all’ingresso della premier Elisabeth Borne che ha attivato il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione francese per far approvare la Riforma delle pensioni senza il voto del Parlamento. I deputati dell’opposizione si sono alzati in piedi cantando per intero la Marsigliese e mostrando cartelli bianchi con la scritta “no ai 64 anni“. La seduta è stata sospesa per due minuti per consentire di riportare l’ordine in aula. Alla ripresa della seduta, Borne ha continuato a parlare annunciando il ricorso alla fiducia del governo sulla Riforma delle pensioni ma è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Proteste alall’ingresso dellaElisabethche ha attivato il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzioneper far approvare lasenza il voto del. Isi sono alzati in piedi cantando per intero lae mostrando cartelli bianchi con la scritta “no ai 64“. La seduta è stata sospesa per due minuti per consentire di riportare l’ordine in aula. Alla ripresa della seduta,ha continuato a parlare annunciando il ricorso alla fiducia del governo sullama è ...

