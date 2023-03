Riforma delle pensioni in Francia: giornata decisiva, si alza l’età da 62 a 64 anniSi decide oggi con il voto sulla riforma delle pensioni in francia il futuro di Macron. Età pensionabile sale a 64 anni? (Di giovedì 16 marzo 2023) oggi pomeriggio, i membri dell’Assemblea nazionale francese voteranno sulla riforma delle pensioni proposta dal presidente Emmanuel Macron. Questa riforma era stata promessa dal presidente sin dalla sua campagna elettorale del 2017, quando aveva originariamente proposto un sistema universale a punti. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, questa proposta è stata accantonata. Con la sua rielezione nella primavera del 2022, Macron ha ripreso in mano la questione e ha proposto un sistema a ripartizione, in cui le pensioni sono pagate con i contributi dei lavoratori in quel momento, ma con l’età ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 16 marzo 2023)pomeriggio, i membri dell’Assemblea nazionale francese voterannoproposta dal presidente Emmanuel. Questaera stata promessa dal presidente sin dalla sua campagna elettorale del 2017, quando aveva originariamente proposto un sistema univera punti. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, questa proposta è stata accantonata. Con la sua rielezione nella primavera del 2022,ha ripreso in mano la questione e ha proposto un sistema a ripartizione, in cui lesono pagate con i contributi dei lavoratori in quel momento, ma con...

