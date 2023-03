Riforma delle pensioni, in Francia esplode la rabbia per il colpo di mano di Macron: a Parigi cariche della polizia e almeno 120 fermi per i disordini – Foto e video (Di giovedì 16 marzo 2023) La Francia scende in piazza contro il governo e lo fa, ancora una volta, per protestare contro la contestatissima Riforma che mira ad alzare l’età pensionistica da 62 a 64 anni. Ma a dare fuoco alle polveri della protesta è stata oggi la mossa politico-giuridica a sorpresa di Emmanuel Macron. Oggi all’Assemblea Nazionale si sarebbe dovuto votare il via libera decisivo per il provvedimento. Ma il presidente francese, nel timore che in Parlamento non ci fossero i numeri, ha deciso di porre la questione di fiducia sulla Riforma, scavalcando di fatto i deputati e approvando la misura senza il loro voto. Una “scorciatoia” che ha mandato su tutte le furie gli oppositori del provvedimento: dentro e fuori dal Parlamento. A Parigi già nel primo pomeriggio i primi manifestanti ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Lascende in piazza contro il governo e lo fa, ancora una volta, per protestare contro la contestatissimache mira ad alzare l’etàstica da 62 a 64 anni. Ma a dare fuoco alle polveriprotesta è stata oggi la mossa politico-giuridica a sorpresa di Emmanuel. Oggi all’Assemblea Nazionale si sarebbe dovuto votare il via libera decisivo per il provvedimento. Ma il presidente francese, nel timore che in Parlamento non ci fossero i numeri, ha deciso di porre la questione di fiducia sulla, scavalcando di fatto i deputati e approvando la misura senza il loro voto. Una “scorciatoia” che ha mandato su tutte le furie gli oppositori del provvedimento: dentro e fuori dal Parlamento. Agià nel primo pomeriggio i primi manifestanti ...

