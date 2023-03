Ricetta Bocconcini Di Vitello

Leggi su 20migliori

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ingredienti Per preparare iDi, ti serviranno i seguenti ingredienti: – 500 grammi ditagliato a cubetti – 2 cipolle medie – 2 carote – 2 rametti di rosmarino fresco – 1 bicchiere di vino bianco secco – 1 bicchiere di latte – 2 cucchiai di farina – olio extravergine di oliva – sale e pepe nero Preparazione Segui questi passaggi per ottenere dei deliziosiDi: 1. Pulisci le cipolle e le carote, poi tagliale a cubetti piccoli. 2. In una padella grande, fai scaldare l’olio extravergine di oliva e aggiungi le cipolle, le carote e i rametti di rosmarino. 3. Rosola le verdure finché non diventano morbide, poi togli i rametti di rosmarino. 4. Aggiungi i cubetti dialla padella e fai rosolare la carne per almeno 5 minuti su fiamma alta ...