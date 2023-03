Ricerca, al via il nuovo bando Arisla: caccia ai progetti innovativi sulla Sla (Di giovedì 16 marzo 2023) Al via il nuovo bando per il finanziamento di progetti di Ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) promosso dalla Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica-Ente del Terzo Settore (Arisla), impegnata dal 2009 a supportare la Ricerca per individuare soluzioni terapeutiche efficaci contro questa grave malattia che solo in Italia coinvolge circa 6mila persone. Attraverso il nuovo bando, Arisla selezionerà le proposte più innovative e di alta qualità scientifica presentate da Ricercatori italiani, nelle aree di Ricerca di base, preclinica e clinica osservazionale. La novità principale del bando 2023 consiste nell’aver ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) Al via ilper il finanziamento didisclerosi laterale amiotrofica (SLA) promosso dalla Fondazione Italiana diper la Sclerosi Laterale Amiotrofica-Ente del Terzo Settore (), impegnata dal 2009 a supportare laper individuare soluzioni terapeutiche efficaci contro questa grave malattia che solo in Italia coinvolge circa 6mila persone. Attraverso ilselezionerà le proposte più innovative e di alta qualità scientifica presentate datori italiani, nelle aree didi base, preclinica e clinica osservazionale. La novità principale del2023 consiste nell’aver ...

