(Di giovedì 16 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Ribery: 'Alla Salernitana studio da allenatore. Vlahovic e Chiesa, ci vuole fame...' - violanews : ???@FranckRibery su #Vlahovic e #Chiesa, con lui alla #Fiorentina ?? @Gazzetta_it - Mythos1981 : RT @SCUtweet: #Ribery a Gazzetta dello Sport ?? #Chiesa–#Vlahovic lavorano molto e non hanno paura di nulla; alla #Juve c'è pressione di se… - JJenio82 : RT @SCUtweet: #Ribery a Gazzetta dello Sport ?? #Chiesa–#Vlahovic lavorano molto e non hanno paura di nulla; alla #Juve c'è pressione di se… - sportli26181512 : Ribery: 'Alla Salernitana studio da allenatore. Vlahovic e Chiesa, ci vuole fame...': Ribery: 'Alla Salernitana stu… -

Franckha lasciato il calcio giocato, ma è rimastoSalernitana da collaboratore tecnico. Prima con Davide Nicola in panchina e adesso con Paulo Sousa. Troppo forte il legame con Salerno e ...Juve,su Vlahovic - Ecco le sue dichiarazioni: "Chiesa e Vlahovic sono i miei fratelliniJuve si stanno confrontando con maggiori pressioni. A partire da quella di dover vincere e segnare ...Franck, ex compagno di squadra del bomber e connazionale del centrocampista, spiega di credere molto nelle loro doti, in una intervista'Gazzetta dello Sport', e ne prevede il rilancio: '...

Ribery: "Alla Salernitana studio da allenatore. Vlahovic e Chiesa, ci vuole fame..." La Gazzetta dello Sport

E si sente. Franck Ribery ha lasciato il calcio giocato, ma è rimasto alla Salernitana da collaboratore tecnico. Prima con Davide Nicola in panchina e adesso con Paulo Sousa. Troppo forte il legame ...Franck Ribéry, attualmente nello staff tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare il periodo di due suoi ex compagni ai tempi della Fiorentina: ...