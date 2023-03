Rialzo tassi | ecco gli effetti su mutui | azioni | obbligazioni | gli esempi e i rincari delle rate Cosa farà la Bce nei prossimi mesi | le ipotesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : La bancarotta della #SVB credo sia la notizia migliore che potesse capitare a noi in Europa Solo in questo modo, l… - Marcozanni86 : La #BCE decide di gettare benzina sul fuoco, confermando un rialzo dello 0.5% dei tassi. #CreditSuisse #SVB - mentecritica : Chi ha mutui a tasso variabile deve assolutamente valutare una rinegoziazione o una surroga. A quanto pare, l'infla… - vzirnstein : RT @Requadro2: - marioricciard18 : RT @DomaniGiornale: ?? Il board della Banca centrale europea ha deciso di proseguire nella strada del rialzo dei tassi d'interesse. https:/… -

...dove il Dow Jones ha girato in(+0,2%) e il Nasdaq sale dell'1%. Gli investitori stanno digerendo i messaggi della Bce, che non ha arretrato dall'impegno di alzare di 50 punti base idi ...I mercati del Vecchio Continente terminano così la seduta odierna al, nel giorno della BCE che ha optato per tenere fede all'intenzione manifestata a febbraio, ossia rialzare idi 50 ......della Bce per la determinazione deidi interesse si terrà il 4 maggio. La stessa presidente ha esplicitato anche che "tre o quattro" membri del Consiglio si sono detti contrari aldi 50 ...

Rialzo dei tassi, gli effetti su mutui, azioni e obbligazioni della decisione Bce: gli esempi e i rincari

La Banca centrale europea (Bce) va avanti spedita nel rialzo dei tassi di interesse. Chi pensava che la stretta potesse rallentare, se non addirittura momentaneamente fermarsi, si è dovuto ricredere: ...La nota sul rialzo dei tassi afferma che “al momento l’inflazione si colloca in media al 5,3% nel 2023, al 2,9% nel 2024 e al 2,1% nel 2025”. Tuttavia, “l’inflazione al netto dei beni energetici e ...