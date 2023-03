RETE 4: NUOVO TALK SHOW IN PRIME TIME CON ANDREA GIAMBRUNO, IL SIGNOR MELONI (Di giovedì 16 marzo 2023) La notizia era nell’aria e pare che il progetto vedrà la luce nel prossimo autunno. ANDREA GIAMBRUNO, noto come il compagno della premier Giorgia MELONI e da anni giornalista Mediaset, avrà la sua grande occasione in quel di RETE 4. Parliamo di un TALK SHOW in prima serata sul canale Mediaset che da qualche tempo punta tutto o quasi sull’informazione politica. Ai confermati Quarta Repubblica, Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio si aggiungerebbe un NUOVO titolo con GIAMBRUNO. Non si sa ancora il destino di Zona Bianca e Controcorrente che in PRIME TIME faticano e non poco, forse troppo pacati rispetto ai più schierati e identitari programmi di Porro, Giordano e Del Debbio. La notizia arriva dal settimanale Oggi che ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 16 marzo 2023) La notizia era nell’aria e pare che il progetto vedrà la luce nel prossimo autunno., noto come il compagno della premier Giorgiae da anni giornalista Mediaset, avrà la sua grande occasione in quel di4. Parliamo di unin prima serata sul canale Mediaset che da qualche tempo punta tutto o quasi sull’informazione politica. Ai confermati Quarta Repubblica, Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio si aggiungerebbe untitolo con. Non si sa ancora il destino di Zona Bianca e Controcorrente che infaticano e non poco, forse troppo pacati rispetto ai più schierati e identitari programmi di Porro, Giordano e Del Debbio. La notizia arriva dal settimanale Oggi che ...

