REPORT ALLENAMENTO GIORNALIERO

In vista della trasferta di sabato prossimo contro il Pisa, i giallorossi si sono ritrovati anche oggi, sul manto erboso dello stadio "Ciro Vigorito" per svolgere la prevista preparazione. La seduta odierna è stata caratterizzata da attivazione, lavoro difensivo e da una partita diin famiglia contro la formazione Under 17 di mister Dario Rocco. La squadra si ritroverà domani mattina, agli ordini di mister Stellone, per una sola seduta di.