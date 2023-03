(Di giovedì 16 marzo 2023) Lasta vivendo un momento molto positivo e, dopo il successo ottenuto in campionato sulla Cremonese, vuole portare ala vittoria anche contro ilnel match valevole per il ritorno degli ottavi di Conference League 2022/2023. I viola, forti dell’affermazione per 1-0 della sfida di andata, vogliono confermare o magari incrementare tale vantaggio per staccare il pass per la qualificazione ai quarti di finale. In caso di pareggio o vittoria i ragazzi di Vincenzo Italiana avanzerebbero al turno successivo, mentre in caso di successo dei turchi l’esito dipenderebbe dal punteggio: con un solo gol di scarto porterebbero la partita ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, con più di un gol di scarto i padroni disi qualificherebbero ai quarti. SportFace.

... va a caccia del successo anche contro ilnel match valevole per l'andata degli ottavi di ... Ilnon prevede più il valore doppio per i gol realizzati fuori casa, motivo per il ......di ottavi di Conference League di Fiorentina e Lazio (che affrontano rispettivamentee Az ... Il motivo Sia Roma sia Lazio dadevono giocare in casa l'andata degli ottavi, in ...E' quanto prevede ildell'Europa League per cui le squadre vincitrici dei gironi, ...League la Lazio ha pescato gli olandesi dell'AZ Alkmaar e la Fiorentina i turchi del: questo l'...

Regolamento Sivasspor-Fiorentina: come funziona con i gol fuori casa SPORTFACE.IT

La Fiorentina, reduce dall’importante vittoria ottenuta in campionato con il Milan, va a caccia del successo anche contro il Sivasspor nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Confere ...Dopo la vittoria di sabato contro il Milan, la Fiorentina si sta preparando per la gara d'andata degli ottavi di Conference League in programma giovedi' ...