(Di giovedì 16 marzo 2023) "Glihanno bisogno di maggiore, anche attraverso nuovi fondi nazionali, per la gestione dei parassiti". E' quanto chiedono i leader locali e regionali in un parere adottato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stampaottomano : RT @ansaeuropa: 'Gli agricoltori hanno bisogno di maggiore sostegno, anche attraverso nuovi fondi nazionali, per la gestione dei parassiti'… - ansaeuropa : 'Gli agricoltori hanno bisogno di maggiore sostegno, anche attraverso nuovi fondi nazionali, per la gestione dei pa… -

...in un parere adottato durante la sessione plenaria del Comitato europeo dellea Bruxelles, che sottolinea la necessità di una "maggiore ambizione nella riduzione dell'uso deiper ...Nel mese di marzo, considerando che in alcunefa ancora freddo è possibile che questi ... Ie veleni non sono andati per una serie di controindicazioni ed effetti collaterali che ...... distribuiti su 46in 22 paesi europei . Gli scienziati raccoglieranno campioni di suolo, ... il ruolo degli organismi, la presenza di sostanze inquinanti, antibiotici,o ormoni, ...

Regioni Ue, su pesticidi garantire sostegno agli agricoltori - Europa Agenzia ANSA

E' quanto chiedono i leader locali e regionali in un parere adottato durante la sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, che sottolinea la necessità di una "maggiore ambizione ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...