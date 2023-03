Reggello senza mortadella | Gran Terre trasferisce la produzione in Emilia Romagna Timore per 205 posti di lavoro

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il territorio di(Fi) resta(205 addetti tra diretti e indiretti)ladel salume in, Rsu e Flai Cgil-Fai Cisl proclamano lo stato di agitazione e preparano scioperi. “Preoccupazione per la tenuta occupazionale” L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CgilFirenze : Reggello (Fi) resta senza #mortadella: Gran Terre (205 addetti diretti e indiretti) trasferisce produzione del salu… -

Il via ai primi scioperi, i sindacati e la Rsu: "Siamo molto preoccupati per la tenuta occupazionale di tutti i lavoratori". L'azienda occupa circa 205 lavoratori tra diretti e indirettiFirenze, 16 - 3 - 2023 -(Fi) restamortadella: Gran Terre (205 addetti tra diretti e indiretti) trasferisce la produzione del salume in Emilia Romagna, e così Rsu e Flai Cgil - Fai Cisl proclamano lo stato di ...Un cittadino residente in via Fano nel Comune disegnala un signore che, fingendosi di Publiacqua, è entrato nella sua proprietà privata, tra l'altro, richiedere il permesso all'accesso. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei ...

Reggello resta senza mortadella: Gran Terre trasferisce la produzione in Emilia Romagna LA NAZIONE

REGGELLO – Il territorio di Reggello (Fi) resta senza mortadella: Gran Terre (205 addetti tra diretti e indiretti) trasferisce la produzione del salume in Emilia Romagna, Rsu e Flai Cgil-Fai Cisl ...Il via ai primi scioperi, i sindacati e la Rsu: “Siamo molto preoccupati per la tenuta occupazionale di tutti i lavoratori”. L’azienda occupa circa 205 lavoratori tra diretti e indiretti Reggello ...