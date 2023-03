Reddito di cittadinanza, scontro tra Fratelli d’Italia e M5S sulla misura (Di giovedì 16 marzo 2023) Da settembre “Mia”, la misura di inclusione attiva, potrebbe sostituire il Reddito di cittadinanza e avere criteri più stringenti di Reddito per accedervi. Cambiano le platee, gli importi, la durata e i requisiti pe ottenere il beneficio. Il primo taglio riguarda proprio i beneficiari: il tetto massimo al Reddito Isee per chiedere l’aiuto scende da 9.360 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Da settembre “Mia”, ladi inclusione attiva, potrebbe sostituire ildie avere criteri più stringenti diper accedervi. Cambiano le platee, gli importi, la durata e i requisiti pe ottenere il beneficio. Il primo taglio riguarda proprio i beneficiari: il tetto massimo alIsee per chiedere l’aiuto scende da 9.360 ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : “Il reddito di cittadinanza, in questi anni, è costato oltre 30 miliardi di euro e non ha funzionato perché non ha… - DantiNicola : Approvata al Parlamento Europeo la risoluzione sul Reddito Minimo. Un messaggio importante in linea con ciò che il… - M5S_Europa : L’ultimo deprecabile mezzo che è rimasto al partito di #Calendaper accanirsi contro il #redditodicittadinanza è que… - CosettaGiordano : RT @Sarti13Carla: Quando poi non ci sono i soldi nemmeno per la carta igienica nei bagni, mi raccomando, prendetevela con il Reddito di Cit… - IlarioDallAcqua : @sruotolo1 Meglio i soldi buttati con il reddito di cittadinanza vero ? -

Castellone "Combattere la tragedia del lavoro povero" ... che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, alla fine si sta tagliando alle fasce più deboli. Questo governo " ha aggiunto " anzichè prendere le risorse dove ci sono sembra accanirsi contro ...

Accertamento handicap, non va confuso con la disabilità! Ecco dove presentare domanda

Cos'è questa storia del reddito di cittadinanza europeo EuropaToday

Schlein: sulla Famiglia... dicci qualcosa di Sinistra Questo è quello che PD, M5S, +Europa e comunisti vari hanno sollecitato negli ultimi 10 anni, legiferando prima mille sussidi e poi il reddito di cittadinanza. Fatte le elezioni e perse le elezioni, ...

"Pecoroni". Aspettando Meloni, i fischi della Cgil se li becca Calenda Deve abbandonare alcune ideologie come il reddito di cittadinanza che è solo sussistenza mentre il lavoro è un'altra cosa. Elly deve tendere una mano ai moderati del centro". Nel frattempo il ...