Reddito di cittadinanza: 190mila euro percepiti indebitamente, 24 denunce (Di giovedì 16 marzo 2023) Immediata la segnalazione all'Inps per la sospensione del contributo e il recupero di quanto finora ricevuto Leggi su lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) Immediata la segnalazione all'Inps per la sospensione del contributo e il recupero di quanto finora ricevuto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Approvata al Parlamento Europeo la risoluzione sul Reddito Minimo. Un messaggio importante in linea con ciò che il… - M5S_Europa : L’ultimo deprecabile mezzo che è rimasto al partito di #Calendaper accanirsi contro il #redditodicittadinanza è que… - lucianonobili : “Il reddito di cittadinanza, in questi anni, è costato oltre 30 miliardi di euro e non ha funzionato perché non ha… - Franciscovota : @gladiatoremassi #pd e #m5s hanno fatto un disastro colossale bonus, reddito di cittadinanza ecc… alle politiche pr… - TraniLiveIt : Illeciti contro il reddito di cittadinanza, la Guardia di Finanza becca 40 percettori “abusivi” -