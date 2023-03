Real Sociedad-Roma stasera in tv | canale | orario e diretta streaming ritorno ottavi Europa League 2022 2023

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per ildeglidi finale di. La formazione di Mourinho parte con un buon vantaggio dopo il 2-0 ottenuto all’Olimpico una settimana fa, ma in Spagna l’ambiente sarà caldo e la squadra iberica ha dimostrato di essere assolutamente in grado di giocare un buon calcio e rendersi pericolosa. Servirà la migliorper superare il turno e conquistare un posto tra le prime otto. La sfida è in programma oggi, giovedì 16 marzo, alle ore 21:00.su Sky Sport Uno, Dazn, NOW e Sky Go per chi è abbonato. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - OfficialASRoma : Allenamento all'indomani di Roma-Real Sociedad 2-0 ?? #ASRoma - langolodeiprono : Real Sociedad-Roma: il pronostico (ore 21)| Ottavi Europa League | Probabili formazioni | Friburgo-Juventus (18.45) - MarcoTerrenato : Real Sociedad-Roma: il pronostico (ore 21)| Ottavi Europa League | Probabili formazioni | Friburgo-Juventus (18.45) -

Non è la prima volta che gli uomini di Erik ten Hag viaggiano verso la penisola iberica in questa stagione: in entrambe le occasioni sono rimasti imbattuti, superando lae pareggiando ...- Roma è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici. Una Roma spietata ed allo stesso tempo cinica ...In Europa League Roma e Juventus hanno battutoe Friburgo in casa e saranno impegnate in delle trasferte delicate in cui sarà difficile mantenere la porta inviolata. In Conference ...

Roma, Mou non teme la "tempesta perfetta": "Lo stadio non fa mai gol..." La Gazzetta dello Sport

Real Sociedad - Roma è una partita valevole per gli ottavi di finale della Europa League 2022/2023. Arbitro del match sarà il signor István Kovács coadiuvato dagli assistenti Vasile Marinescu e Ovidiu ...Dopo diventerà quella di domenica”. Solo domande sulla Real Sociedad alla vigilia, come chiesto esplicitamente dal club, che manterrà il silenzio stampa anche in occasione del derby. Una scelta ...