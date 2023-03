Real Sociedad-Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Di giovedì 16 marzo 2023) All’Anoeta, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra Real Sociedad e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Anoeta, Real Sociedad e Roma si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) All’Anoeta, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 traAll’Anoeta,si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - OfficialASRoma : ??? Mourinho: “Loro non hanno nulla da perdere. La Real Sociedad è un’ottima squadra e sarà una partita difficile da… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #EuropaLeague | @OfficialASRoma, le ultime sulla formazione di #Mourinho - PagineRomaniste : LIVE - #RealSociedadRoma, le probabili formazioni. Torna #Pellegrini, #Abraham davanti. #Karsdorp e #Spinazzola sul… -