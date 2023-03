Real Sociedad-Roma, scontri fra tifoserie e polizia a San Sebastian: assalto ai pullman romanisti, ci sarebbero feriti (Di giovedì 16 marzo 2023) scontri fra tifosi a San Sebastian, dove stasera è in programma la partita fra Roma e Real Sociedad. Nei disordini sono state coinvolte tifoserie e polizia. Ci sarebbero alcuni... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 marzo 2023)fra tifosi a San, dove stasera è in programma la partita fra. Nei disordini sono state coinvolte. Cialcuni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? Mourinho: “Loro non hanno nulla da perdere. La Real Sociedad è un’ottima squadra e sarà una partita difficile da… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - sportface2016 : #RealSociedad-#Roma: scontri in città prima della gara di #EuropaLeague (VIDEO) - sportli26181512 : Real Sociedad-Roma, tifosi giallorossi assaliti fuori dallo stadio: cosa sta succedendo: Non si placa la violenza u… - cmdotcom : #RealSociedadRoma, tifosi giallorossi assaliti fuori dallo stadio: cosa sta succedendo #EuropaLeague #RealSociedad… -

Roma, Pinto: "Concentrati al 100% sul Real" Le parole di Tiago Pinta nel prepartita di Real Sociedad - Roma, ottavo di finale di ritorno di Europa League Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio di Real Sociedad - Roma. Di ... Tensione prima di Real Sociedad - Roma: scontri tra tifosi Dopo gli scontri di Napoli - Eintracht, tensione anche a San Sebastian prima di Real Sociedad - Roma: tafferugli in cittàDopo quanto accaduto ieri a Napoli prima e dopo la sfida tra gli azzurri e l'Eintracht Francoforte, tensione anche a San Sebastian prima della partita di ... Real Sociedad - Roma: scontri tra tifosi, c'è un un ferito ROMA - Sembrava un viaggio tranquillo. E invece. Un convoglio di tifosi della Roma diretto allo stadio Anoeta di San Sebastian per la partita con la Real Sociedad è diventato l'obiettivo di un attacco di quaranta ultras della Real Sociedad. Una scena inattesa e inimmaginabile, per tutti. Fin dalla vigilia del match infatti il clima nella città ... Le parole di Tiago Pinta nel prepartita di- Roma, ottavo di finale di ritorno di Europa League Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio di- Roma. Di ...Dopo gli scontri di Napoli - Eintracht, tensione anche a San Sebastian prima di- Roma: tafferugli in cittàDopo quanto accaduto ieri a Napoli prima e dopo la sfida tra gli azzurri e l'Eintracht Francoforte, tensione anche a San Sebastian prima della partita di ...ROMA - Sembrava un viaggio tranquillo. E invece. Un convoglio di tifosi della Roma diretto allo stadio Anoeta di San Sebastian per la partita con laè diventato l'obiettivo di un attacco di quaranta ultras della. Una scena inattesa e inimmaginabile, per tutti. Fin dalla vigilia del match infatti il clima nella città ... Real Sociedad-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport REAL SOCIEDAD-ROMA: SCONTRI TRA TIFOSI PRIMA DELLA GARA Tensione a San Sebastian, dove alle 21 andrà in scena il ritorno degli ottavi di Europa League tra i padroni di casa della Real Sociedad e la Roma. Scontri prima tra i tifosi spagnoli e la polizia e ... Real Sociedad - Roma, scontri e guerriglia urbana: cosa sta accadendo in Spagna Manca poco alla sfida di Europa League tra Real Sociedad e Roma, ma fuori lo stadio Municipal de Anoeta è già altissima la tensione. Per le vie di San Sebastian infatti si sono registrati degli ... Tensione a San Sebastian, dove alle 21 andrà in scena il ritorno degli ottavi di Europa League tra i padroni di casa della Real Sociedad e la Roma. Scontri prima tra i tifosi spagnoli e la polizia e ...Manca poco alla sfida di Europa League tra Real Sociedad e Roma, ma fuori lo stadio Municipal de Anoeta è già altissima la tensione. Per le vie di San Sebastian infatti si sono registrati degli ...