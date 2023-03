Real Sociedad - Roma | probabili formazioni

(Di giovedì 16 marzo 2023) SAN SEBASTIAN (Spagna) - In casaOyarzabal parte dal 1' in attacco con Sorloth e Kubo . David Silva arretra a centrocampo con Zubimendi e Illarramendi . Remiro in porta, confermata in ...

SAN SEBASTIAN (Spagna) - In casaOyarzabal parte dal 1' in attacco con Sorloth e Kubo . David Silva arretra a centrocampo con Zubimendi e Illarramendi . Remiro in porta, confermata in blocco la linea difensiva della ...La Roma sarà impegnata stasera nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la. Passare il turno, oltre al prestigio, potrebbe permettere al club giallorosso di incassare anche una bella cifra. Se è vero che i guadagni sono imparagonabili a quelli della Champions, ...Dopo quanto raccolto all'andata, la Roma di José Mourinho si concentra in vista della sfida contro laper il ritorno degli ottavi di Europa League. La squadra affronta una rivale temibile, ma alla portata dell'undici dell'allenatore portoghese che si appresta a misurare le forze in vista ...

Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League la Repubblica

La Real Sociedad ha perso 2-0 contro la Roma nella gara d’andata vincendo così solo una delle sette gare contro squadre italiane in competizioni europee (2N, 4P). La Real Sociedad ha perso 2-0 contro ...Senza sosta invece Matic: in questo momento è il giocatore più in forma della Roma, e senza di lui il centrocampo non riesce a reggere il peso di una squadra offensiva. Indispensabile il serbo, ma ...