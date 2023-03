Real Sociedad-Roma LIVE 0-0 | buco giallorosso | Sorloth spreca malamente

(Di giovedì 16 marzo 2023) All’Anoeta, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Anoeta,si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? Mourinho: “Loro non hanno nulla da perdere. La Real Sociedad è un’ottima squadra e sarà una partita difficile da… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - repubblica : Real Sociedad-Roma: scontri tra tifosi, c'è un un ferito [di Matteo Pinci] - silviyy71 : RT @PatrickASRfan: Da una parte della città ci stanno gli ultras che si tirano sedie, tavoli ecc… Dall’altra parte questo ?? Dybala e la m… - ginetorz : RT @VoceGiallorossa: ?? Tifosi della Real Sociedad assaltano le navette che trasportano allo stadio i tifosi della Roma #ASRoma #RealSocie… -

Dopo Lorenzo Pellegrini all'andata, altri due giocatori della Roma sono stati colpiti in modo duro dai calciatori della. Leonardo Spinazzola ha subito un brutto fallo da Zubeldia , lo stesso che aveva colpito alla testa Pellegrini all'Olimpico, e ha avuto un taglio sul ginocchio che lo ha costretto ad ...Rick Karsdorp - Calciomercato.itDuro scontro di gioco per Rick Karsdorp: il terzino della Roma, schierato titolare da José Mourinho nella partita sul campo dellavalevole per il ritorno ...Voti e tabellino del primo tempo di- Roma, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2022/23 Merino e Karsdorp - calciomercato.itREAL SOCIEDADRemiro 6Gorosabel 5,5Zubeldia 6Le Normand 6 ...

Real Sociedad-Roma 0-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Real Sociedad-Roma, nuova tegola per José Mourinho dopo lo stop di Nemanja Matic. Allarme ‘rosso’ e brutto infortunio: lascia il campo sanguinante La Roma è in campo a San Sebastian, per il ritorno ...San Sebastian, 16 mar. -(Adnkronos) – Termina sullo 0-0 il primo tempo di Real Sociedad-Roma, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in corso di svolgimento alla Reale Arena di San ...