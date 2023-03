Real Sociedad - Roma, i bus dei tifosi giallorossi presi d'assalto dagli ultrà spagnoli: vetri esplosi, ci sarebbero feriti (Di giovedì 16 marzo 2023) Non si placa la violenza degli ultras in giro per l'Europa. Dopo le scene di ieri nel centro di Napoli , anche oggi ci sono stati scontri tra tifosi. I sostenitori della Real Sociedad hanno assaltato ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023) Non si placa la violenza degli ultras in giro per l'Europa. Dopo le scene di ieri nel centro di Napoli , anche oggi ci sono stati scontri tra. I sostenitori dellahanno assaltato ...

Real Sociedad - Roma, i bus dei tifosi giallorossi presi d'assalto dagli ultrà spagnoli: vetri esplosi, ci sarebbero feriti Non si placa la violenza degli ultras in giro per l'Europa. Dopo le scene di ieri nel centro di Napoli , anche oggi ci sono stati scontri tra tifosi. I sostenitori della Real Sociedad hanno assaltato i pullman dei tifosi della Roma prima della sfida di stasera in Europa League a San Sebastian in Spagna , lanciando sedie e bottiglie spaccando i vetri dei bus navetta. Roma, Pinto: "Concentrati al 100% sul Real" Le parole di Tiago Pinta nel prepartita di Real Sociedad - Roma, ottavo di finale di ritorno di Europa League Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio di Real Sociedad - Roma. Europa e Conference League, Friburgo - Juventus 0 - 1. Sivasspor - Fiorentina 1 - 3. LIVE Alle 21 poi scenderanno in campo la Lazio contro l'Az Alkmaar e la Roma contro la Real Sociedad. REAL SOCIEDAD-ROMA: SCONTRI TRA TIFOSI PRIMA DELLA GARA Tensione a San Sebastian, dove alle 21 andrà in scena il ritorno degli ottavi di Europa League tra i padroni di casa della Real Sociedad e la Roma. Scontri prima tra i tifosi spagnoli e la polizia. Real Sociedad - Roma, scontri e guerriglia urbana: cosa sta accadendo in Spagna Manca poco alla sfida di Europa League tra Real Sociedad e Roma, ma fuori lo stadio Municipal de Anoeta è già altissima la tensione. Per le vie di San Sebastian infatti si sono registrati degli scontri.