Real Sociedad-Roma Europa League | 16-3-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di giovedì 16 marzo 2023) Laarriva a San Sebastian per il ritorno degli ottavi contro laforte del risultato di cui aveva bisogno all’andata, un 2-0 firmato da El Shaarawy e Kumbulla che ha confermato la solidità dei giallorossi all’Olimpico e dato alla squadra di Mourinho un vantaggio che potrebbe essere decisivo in ottica qualificazione ai InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - OfficialASRoma : ??? Mourinho: “Loro non hanno nulla da perdere. La Real Sociedad è un’ottima squadra e sarà una partita difficile da… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - forzaroma : Real Sociedad-Roma, le formazioni ufficiali di Alguacil e Mourinho #ASRoma - sportli26181512 : Real Sociedad-Roma, le formazioni ufficiali: Oyarzabal c'è, Mourinho sceglie Belotti: Ecco le formazioni ufficiali… -

Alle 21 poi scenderanno in campo la Lazio contro l'Az Alkmaar e la Roma contro la. Il tabellino di Friburgo - Juventus 0 - 1. LIVE leggi anche EL - Conference: Juve - Friburgo 1 - 0, ...La Roma è pronta a sfidare lanella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dalla vittoria dei giallorossi per 2 - 0 all'Olimpico: massima concentrazione per gli uomini di Mourinho per ...All'Anoeta, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Anoeta,e Roma si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League ...

Real Sociedad-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Ecco le formazioni ufficiali di Real Sociedad-Roma (calcio d'inizio ore 21). Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Zubimendi ...Mourinho ha scelto l’undici titolare della Roma che scenderà in campo contro la Real Sociedad tra pochi giri di orologio all’Anoeta Tra una manciata di minuti la Roma scende in campo per quella che è ...