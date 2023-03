Real Sociedad-Roma | diretta LIVE sullo 0-0 | Tutte le notizie di Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 marzo 2023) La battaglia tranon è solo una partita di calcio, ma un vero e proprio duello all’ultimo sangue. Il calcio d’inizio alle ore 21 segna l’inizio del ritorno degli ottavi di finale in Europa League, dove i giallorossi sono in vantaggio di 2-0 grazie a un gol di El Shaarawy e Kumbulla, quest’ultimo purtroppo espulso nell’ultima partita di campionato. Ciononostante, gli uomini di Mourinho non si arrendono e scendono in campo con una formazione di attacco micidiale, supportata da Dybala e capitan Pellegrini, ma soprattutto con Belotti in campo centrale, pronto a fare danni. Non mancano ovviamente le sorprese tra le fila della, con Abraham preservato dal tecnico in vista del derby di domenica con la Lazio. Ma attenzione, lanon molla un colpo e va alla ...