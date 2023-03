Real Madrid, sempre più vicino un rinnovo importante (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Real Madrid è vicino a chiudere il rinnovo di Karim Benzema fino all'estate del 2024. Lo riporta Fichajes.net. Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023) Ila chiudere ildi Karim Benzema fino all'estate del 2024. Lo riporta Fichajes.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - nonleggerlo : In uno dei momenti più bui per il nostro calcio, và che roba ???? Inter ???? Milan ???? Napoli ?????????????? Chelsea… - GoalItalia : Benfica ???? Chelsea ?????????????? Bayern ???? #Milan ???? #Inter ???? Manchester City ?????????????? #Napoli ???? Real Madrid ???? O… - RadioSportiva : «Il #City è più completa anche di Real Madrid e Bayern Monaco. Ha valore tecnici, fisici, tattici, di consapevolezz… - giut24 : RT @AAngelo1994: Sorteggio Champions, Livello di difficoltà Napoli ???? Avversarie Bayern Monaco ????? Manchester City ????? Real Madri… -