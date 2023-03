Real Madrid-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2023: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 16 marzo 2023) Si disputa oggi la ventinovesima giornata di Eurolega e per l’Olimpia Milano trasferta spagnola in casa del Real Madrid (inizio del match previsto al Wizink Center alle ore 20:45), con i meneghini a caccia di un successo di lusso per rilanciare le loro speranze playoff. L’EA7 Emporio Armani Milano arriva a Madrid forte di sei vittorie consecutive in Eurolega, oltre a 3 in campionato, e con l’arrivo di Shabazz Napier e il ritorno di Kevin Pangos e Shavon Shields la squadra di Ettore Messina sembra aver fatto quel salto di qualità che i tifosi aspettavano da mesi. Forse per i playoff è troppo tardi, ma sicuramente i biancorossi ora vogliono chiudere al meglio la stagione regolare per sognare fino alla fine. Ma il Real ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Si disputala ventinovesima giornata die per l’trasferta spagnola in casa del(inizio del match previsto al Wizink Center alle ore 20:45), con i meneghini a caccia di un successo di lusso per rilanciare le loro speranze playoff. L’EA7 Emporio Armaniarriva aforte di sei vittorie consecutive in, oltre a 3 in campionato, e con l’arrivo di Shabazz Napier e il ritorno di Kevin Pangos e Shavon Shields la squadra di Ettore Messina sembra aver fatto quel salto di qualità che i tifosi aspettavano da mesi. Forse per i playoff è troppo tardi, ma sicuramente i biancorossi ora vogliono chiudere al meglio la stagione regolare per sognare fino alla fine. Ma il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - nonleggerlo : In uno dei momenti più bui per il nostro calcio, và che roba ???? Inter ???? Milan ???? Napoli ?????????????? Chelsea… - GoalItalia : Benfica ???? Chelsea ?????????????? Bayern ???? #Milan ???? #Inter ???? Manchester City ?????????????? #Napoli ???? Real Madrid ???? O… - RuedaLaBocha : @juegosimple__ City-Benfica Napoli-Inter Chelsea-Real Madrid Bayern-Milan - ryusuneku : RT @IFTVofficial: 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Madrid) •… -