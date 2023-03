Real Madrid-Liverpool 1-0, Klopp: “Serviva una prestazione speciale ma non è arrivata” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Se vuoi passare il turno hai bisogno di una prestazione speciale ma stasera non siamo riusciti a farla. La squadra che ha meritato si è qualificata, bisogna ammetterlo”. Sono le parole di Jurgen Klopp dopo la sconfitta per 1-0 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. “Il Real ha controllato il gioco – ha proseguito il tecnico -. ed è stata la squadra migliore, come in tre dei quattro tempi che si sono giocati in queste due sfide”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) “Se vuoi passare il turno hai bisogno di unama stasera non siamo riusciti a farla. La squadra che ha meritato si è qualificata, bisogna ammetterlo”. Sono le parole di Jurgendopo la sconfitta per 1-0 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il. “Ilha controllato il gioco – ha proseguito il tecnico -. ed è stata la squadra migliore, come in tre dei quattro tempi che si sono giocati in queste due sfide”. SportFace.

