Real Madrid-Liverpool (1-0): analisi tattica e considerazioni (Di giovedì 16 marzo 2023) Una rete del solito Benzema consente al Real Madrid di battere il Liverpool al “Bernabeu” nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Grazie al gol del francese (il settimo in carriera contro i Reds) e al roboante successo dell’andata, gli uomini di Ancelotti approdano così ai quarti per la terza stagione consecutiva. Il risultato di misura non rispecchia esattamente quanto visto in campo, date le occasioni costruite e i lampi di classe ammirati. Tutto però va secondo i piani dei padroni di casa, sempre in controllo, a differenza degli inglesi, imprecisi e poco convinti. Di questo e molto altro, però, parleremo nel corso della nostra analisi tattica di Real-Liverpool. Dunque, non indugiamo oltre e partiamo subito con la presentazione delle due ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 16 marzo 2023) Una rete del solito Benzema consente aldi battere ilal “Bernabeu” nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Grazie al gol del francese (il settimo in carriera contro i Reds) e al roboante successo dell’andata, gli uomini di Ancelotti approdano così ai quarti per la terza stagione consecutiva. Il risultato di misura non rispecchia esattamente quanto visto in campo, date le occasioni costruite e i lampi di classe ammirati. Tutto però va secondo i piani dei padroni di casa, sempre in controllo, a differenza degli inglesi, imprecisi e poco convinti. Di questo e molto altro, però, parleremo nel corso della nostradi. Dunque, non indugiamo oltre e partiamo subito con la presentazione delle due ...

