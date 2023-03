Real Madrid | Butragueno | «Benzema pietra angolare del nostro gioco»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Emiliosu Karim: «È fondamentale per noi avere un calciatore così in partite come contro il Liverpool» Emilio, dirigente ed ex leggenda del, ha parlato a Movistar Tv dell’importanza di Karim«Karim contro il Liverpool ha segnato, ma avrebbe potuto fare anche più di un gol.è unadeloffensivo, un maestro di calcio e dicorale. È fondamentale per noi avere un calciatore così in partite del genere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

