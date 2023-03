Real Madrid, Benzema: «Sorteggio quarti? Sono tutte squadre buone, a questi livelli non ce ne sono di piccole» (Di giovedì 16 marzo 2023) Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions vinto ieri sera contro il Liverpool Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato a Movistar. PAROLE – «La partita contro il Livepool di stasera? Partita complicata con un buon rivale, ma sin dall’inizio abbiamo dimostrato di voler andare avanti. Quale squadra vorrei al Sorteggio ai quarti di finale? sono tutte squadre buone, a questi livelli non ce ne sono di piccole squadre. Vediamo cosa ci toccherà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Karim, attaccante del, ha parlato al termine del match di Champions vinto ieri sera contro il Liverpool Karim, attaccante del, ha parlato a Movistar. PAROLE – «La partita contro il Livepool di stasera? Partita complicata con un buon rivale, ma sin dall’inizio abbiamo dimostrato di voler andare avanti. Quale squadra vorrei alaidi finale?, anon ce nedi. Vediamo cosa ci toccherà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - nonleggerlo : In uno dei momenti più bui per il nostro calcio, và che roba ???? Inter ???? Milan ???? Napoli ?????????????? Chelsea… - GoalItalia : Benfica ???? Chelsea ?????????????? Bayern ???? #Milan ???? #Inter ???? Manchester City ?????????????? #Napoli ???? Real Madrid ???? O… - aceinibitore : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport il #Milan sarebbe pronto a offrire al Real Madrid 16 mln più bonus per trattenere in rossone… - GiuliaLoglisci_ : Le 8 squadre qualificate ai quarti di finale di #ChampionsLeague: ???? Inter ???? Milan ???? Napoli ?????????????? Chelsea… -