Real Madrid, Ancelotti: «Controllata con esperienza. Milan? Vediamoci in finale»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions.

LE PAROLE – «L'abbiamo Controllata bene, i timori della vigilia erano legati a quello. Abbiamo giocato bene la palla e siamo stati solidi dietro, l'esperienza poi ci aiuta a gestire bene il gioco. Modric e Kroos? Non sono mai sotto pressione, mai in difficoltà e giocano bene e con chiarezza i palloni. Sono giocator indispensabili in queste partite. Quarti? Non so se mi piacerebbe trovare il Milan. L'ideale, e credo anche loro sarebbero contenti, sarebbe vederci in finale».

