Real Madrid, Ancelotti ai quarti: 'Milan? Lo vorrei affrontare ma...' (Di giovedì 16 marzo 2023) Madrid - Vittoria e qualificazione ai quarti di finale di Champions League sul velluto per il Real Madrid. Dopo il 5 - 2 di Anfield, i Blancos hanno piegato 1 - 0 il Liverpool di Klopp con la rete ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023)- Vittoria e qualificazione aidi finale di Champions League sul velluto per il. Dopo il 5 - 2 di Anfield, i Blancos hanno piegato 1 - 0 il Liverpool di Klopp con la rete ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - nonleggerlo : In uno dei momenti più bui per il nostro calcio, và che roba ???? Inter ???? Milan ???? Napoli ?????????????? Chelsea… - ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - Manuel__xvi : RT @MikelPreqi: @SerieA_EN *Juventus arriva in finale di Champions e perde contro Barcellona e Real Madrid* italiani: “hahahaha fino al con… - rodasrod7 : Benfica x Milan Bayern x Real Madrid Inter x Napoli City x Chelsea -

Real Madrid, Ancelotti ai quarti: 'Milan Lo vorrei affrontare ma...' MADRID - Vittoria e qualificazione ai quarti di finale di Champions League sul velluto per il Real Madrid. Dopo il 5 - 2 di Anfield, i Blancos hanno piegato 1 - 0 il Liverpool di Klopp con la rete messa a segno da Benzema al 78'. Al termine della partita vinta, l'allenatore del Real Madrid , ... Real Madrid, che classe: il gesto di fair play al Liverpool è da applausi MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid accede ai quarti di finale di Champions League . I 'Blancos' campioni d'Europa in carica hanno eliminato il Liverpool di Jurgen Klopp , ipotecando la qualificazione nel match di andata, ad ... Alisson non dimentica: 'Forza Roma sempre, la seguo ancora' Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid al Bernabeu, il portiere del Liverpool ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' anche della Serie A , ricordando a tutti il suo amore per i colori ... - Vittoria e qualificazione ai quarti di finale di Champions League sul velluto per il. Dopo il 5 - 2 di Anfield, i Blancos hanno piegato 1 - 0 il Liverpool di Klopp con la rete messa a segno da Benzema al 78'. Al termine della partita vinta, l'allenatore del, ...(SPAGNA) - Ilaccede ai quarti di finale di Champions League . I 'Blancos' campioni d'Europa in carica hanno eliminato il Liverpool di Jurgen Klopp , ipotecando la qualificazione nel match di andata, ad ...Dopo la sconfitta di ieri sera contro ilal Bernabeu, il portiere del Liverpool ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' anche della Serie A , ricordando a tutti il suo amore per i colori ... Sorteggio Champions clamoroso: "Inter-Real Madrid" CalcioMercato.it Real Sociedad-Roma in campo stasera: le formazioni e dove vederla in tv La squadra allenata da Imanol Alguacil è attualmente quarta in Liga spagnola dietro a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid ed è dunque da prendere con le pinze visto che ha i mezzi per far male e ... Ronaldo nella Roma contro la Real Sociedad, la gaffe del Televideo Rai Un errore evidente del servizio di teletext della Rai che, però, non ha rimosso il nome di Ronaldo, presente dalla giornata di ieri: se si accende la tv e si accede al televideo fino a pagina 224, è l ... La squadra allenata da Imanol Alguacil è attualmente quarta in Liga spagnola dietro a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid ed è dunque da prendere con le pinze visto che ha i mezzi per far male e ...Un errore evidente del servizio di teletext della Rai che, però, non ha rimosso il nome di Ronaldo, presente dalla giornata di ieri: se si accende la tv e si accede al televideo fino a pagina 224, è l ...