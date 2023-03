Real Madrid ai quarti, Benzema decide la sfida col Liverpool (Di giovedì 16 marzo 2023) Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Basta un gol di Benzema al Real Madrid per avere la meglio sul Liverpool e per mettere in ghiaccio la qualificazione ai quarti di finale, di fatto già in cassaforte dopo il 5-2 dell’andata. E’ il pallone d’oro in carica a decidere nella ripresa una sfida ricca di occasioni. La prima chance arriva al 7? ed è per gli ospiti. Salah vince un contrasto con Rudiger e verticalizza per Nunez che, da posizione defilata, ci prova con il destro ma Courtois respinge con i piedi. Al 14? tocca ad Alisson salire in cattedra quando neutralizza una deviazione ravvicinata di Vinicius grazie a un autentico miracolo. Al 20? è Camavinga a sfiorare il vantaggio per i blancos, con il suo potente sinistro dalla distanza che centra in pieno la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Basta un gol dialper avere la meglio sule per mettere in ghiaccio la qualificazione aidi finale, di fatto già in cassaforte dopo il 5-2 dell’andata. E’ il pallone d’oro in carica are nella ripresa unaricca di occasioni. La prima chance arriva al 7? ed è per gli ospiti. Salah vince un contrasto con Rudiger e verticalizza per Nunez che, da posizione defilata, ci prova con il destro ma Courtois respinge con i piedi. Al 14? tocca ad Alisson salire in cattedra quando neutralizza una deviazione ravvicinata di Vinicius grazie a un autentico miracolo. Al 20? è Camavinga a sfiorare il vantaggio per i blancos, con il suo potente sinistro dalla distanza che centra in pieno la ...

