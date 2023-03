Ravenna | violenze sessuali sul nipotino acquisito | condannato a 6 anni di carcere il nonno

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il padre l’aveva scoperto per caso. Durante una videochiamata aveva notato il figlio di ottoseminudo in camera accanto al compagno della nonna, un uomo di oltre 80. E ieri mattina, 15 marzo, per l’ultraottantenne è arrivata la condanna a seidi reclusione, al termine del rito abbreviato. Inoltre, il Gup Andrea Galanti l’haa pagare 15 mila euro di previsionale, oltre a 150 euro al mese che l’uomo darà dalla sua pensione per risarcire il nipote, su sua spontanea richiesta. La Procura aveva chiesto 7, ma alla pena finale si è arrivati dopo la valutazione di aggravanti e attenuanti. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, leperpetrate al minore risalgono al settembre 2021 a. Tutto era partito dalla videochiamata che ...

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, leperpetrate al minore risalgono al settembre 2021 a. Tutto era partito dalla videochiamata che mise in allerta il padre, costituitosi

È stato condannato a sei anni di reclusione, al termine del rito abbreviato, per violenza sessuale aggravata nei confronti del nipote, all'epoca di 8 anni. I fatti risalgono a settembre 2021.