Raven “redivivo” | Programmato un clamoroso ritorno sul quadrato in MLW

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 marzo 2023)è conosciuto come uno dei pionieri della Old School della ECW e fra i protagonisti della prima era di IMPACT Wrestling, quando si chiamava TNA; il suo stile brutale lo ha reso uno dei wrestler piu’ conosciuti di quel periodo. Dopo ben due anni di assenza dal, il 58enne aveva fatto sapere di essere vicinissimo ad unsul, probabilmente in un tag team match; ma a quanto pare i piani sono cambiati in corso d’opera. Ecco dove lo rivedremotornerà nella MLW, una delle federazioni di punta indipendenti a stelle e strisce. L’Original se la vedrà l’8 aprile alla 2300 arena di Philadelphia per MLW Battle Riot V, in una rissa reale a 40 uomini con gente del calibro di Willie Mack, John Hennigan e Jimmy Lloyd. ….#TrustIn. Philly ...