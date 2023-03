"Rating spazzatura": tsunami sulle banche. Ecco il terzo gigante che sta crollando (Di giovedì 16 marzo 2023) Iniziato il contagio. Dopo il crac di Silicon Valley Bank e il tracollo in Borsa di Credit Suisse, un altro istituto bancario rischia di venire travolto dalla crisi: secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg la First Republic Bank starebbe valutando tutte le opzioni in campo, non esclusa la vendita. Il Rating dell'istituto di credito con sede a San Francisco ieri è stato tagliato a zero (al livello "junk", ovvero spazzatura) da S&P Global Ratings e Fitch Ratings. Per questo i vertici starebbero esplorando tutte le opzioni strategiche possibili. La banca, che sta valutando anche opzioni per rafforzare la liquidità, potrebbe anche attirare l'interesse di rivali più grandi, hanno riferito alcune delle persone contattate da Bloomberg che hanno richiesto l'anonimato. Tutto questo avviene in ore nelle quali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Iniziato il contagio. Dopo il crac di Silicon Valley Bank e il tracollo in Borsa di Credit Suisse, un altro istituto bancario rischia di venire travolto dalla crisi: secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg la First Republic Bank starebbe valutando tutte le opzioni in campo, non esclusa la vendita. Ildell'istituto di credito con sede a San Francisco ieri è stato tagliato a zero (al livello "junk", ovvero) da S&P Globals e Fitchs. Per questo i vertici starebbero esplorando tutte le opzioni strategiche possibili. La banca, che sta valutando anche opzioni per rafforzare la liquidità, potrebbe anche attirare l'interesse di rivali più grandi, hanno riferito alcune delle persone contattate da Bloomberg che hanno richiesto l'anonimato. Tutto questo avviene in ore nelle quali ...

