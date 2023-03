Raspadori | “La Champions League è un grande sogno Felice di andare a Dimaro”

(Di giovedì 16 marzo 2023)dichiara che laè uned èdiin ritiro aGiacomoattaccante del Napoli, ha svolto il ruolo di testimonial d’eccezione per il Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo insieme a Giovanni Simeone. Nello stand della Val di Sole, stupenda location che ospita gli azzurri ogni anno in ritiro in quel di, l’ex Sassuolo ha risposto alle domande dei giornalisti sul: “E’ unche stiamo vivendo con più serenità possibile. Ogni giorni ci impegniamo per far sì che tutto possanel migliore dei modi e questo è ...

... e come di consueto si è tenuto l'incontro con la stampa, presenti anche Giacomoe Giovanni Simeone. Si parte dal sognoLeague, con la qualificazione ai quarti di finale ottenuta ...Dopo il successo insull'Eintracht Francoforte, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Konami ... Giacomoha fatto allenamento personalizzato in ......ad allenarsi nel proprio centro sportivo dopo la vittoria indi ieri sera contro l'Eintracht Il Napoli ha ripreso ad allenarsi nel proprio centro sportivo dopo la vittoria in...

Conferenza Trentino, Simeone: "Che sogno la Champions, ma ora voglio di più!". Raspadori: "Facciamo... Tutto Napoli

chi ha giocato ieri sera in Champions League ha svolto un lavoro di scarico in campo e palestra. Gli altri elementi della rosa hanno seguito una seduta tecnico tattica finalizzata al possesso palla.Lo scudetto non è più un sogno, oggi quell'etichetta appartiene alla Champions dopo la conquista dei quarti di finale. Hanno parlato del duplice obiettivo gli attaccanti del Napoli Raspadori e Simeone ...