Rapper ferito a Contrada | Del Franco ascoltato dal Giudice

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Dinanzi alLucio Galeota, nuova udienza presso il Tribunale di Avellino, in merito al ferimento delFederico Petrone a, il 9 gennaio del 2018. I cinque imputati sono accusati di concorso in tentato omicidio. Nella giornata odierna è statoGiuseppe Del, difeso dall’avvocato Rolando Iorio. Nel suo racconto, Delha raccontato il momento dello sparo, confermando di non aver udito i colpi d’arma da fuoco, il giorno del ferimento di Petrone. La prossima udienza, adesso, è calendarizzata per l’8 giugno 2023., ferimento Petrone tre condanne: cade il tentato omicidio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Rapper ferito a Contrada, Del Franco: 'Non sapevo che aveva con sé la pistola' #Contrada -

Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati, per motivi completamenti diversi, ilFedez e la ... nei riguardi di se stessi, che sta nella scelta di non diventare ciò che ci ha. Nella ...Caduta da 5 metri alle Cave di Molera a Malnate,un 22enne Un giovane di 22 anni è ... RM dei BTS, ilpiù famoso al mondo in visita a Villa Panza di Varese RM dei BTS è stato in visita ...La Scalata al Potere Nel 1925, Torrio fu gravementein un attentato e decise di ritirarsi ... La figura di Capone è stata anche fonte di ispirazione per molti, artisti e musicisti, che ...

Rapper ferito a Contrada, Del Franco: "Non sapevo che aveva con sé la pistola" Ottopagine

Nuova udienza presso il Tribunale di Avellino, dinanzi al Giudice Galeota, in merito al ferimento del rapper Federico Petrone ... Federico Petrone fu ferito il 9 gennaio 2018 con un colpo di pistola a ...Le vittime sono due donne rimaste schiacciate nella precipitosa fuga verso l'uscita alla fine del concerto, altre otto persone sono rimaste ferite ...