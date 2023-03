(Di giovedì 16 marzo 2023) L'Aquila - Quattro persone tra i 40 e i 50 anni sono state arrestate dal personale della Squadra Mobile dell'Aquila perché ritenute responsabili dellaavvenuta il 27 gennaio scorso ai danni della, in pieno centro storico. Le misure cautelari sono arrivate al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo abruzzese. Iautori, dopo aver sopraffatto i dipendenti minacciandoli con una pistola, sottraevano diversi orologi, di marca Rolex, Omega e Tudor, per un valore complessivo di circa centomila euro. Dall'immediato sopralluogo del personale delle Volanti, della Polizia scientifica e della stessa Squadra Mobile, era stato possibile rilevare la presenza di numerose telecamere, che hanno consentito di verificare i possibili percorsi di fuga dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abruzzo24ore : AGGIORNAMENTO Rapina gioielleria Ranieri, catturati 4 presunti rapinatori - FlorentinaTapuc : L’Aquila. Rapina alla gioielleria “Ranieri”: arrestati i 4 autori - FaraoneLino : L’Aquila. Rapina alla gioielleria “Ranieri”: arrestati i 4 autori - espressione24 : Arrestati gli autori della rapina a mano armata alla gioielleria Ranieri dell’Aquila - radiolaquila1 : Polizia di Stato L'Aquila: colpo criminalità, arrestati autori rapina mano armata gioielleria Ranieri -

L'AQUILA. La polizia ha individuato e arrestato gli autori dellaa mano armata compiuta lo scorso 27 gennaio allaRanieri, in pieno centro a L'Aquila. In carcere tre italiani, presunti esecutori materiali della, un altro è ai domiciliari ......Squadra Mobile dell'Aquila ha tratto in arresto quattro persone tra i 40 e i 50 anni indagate per aver messo a segno laa mano armata avvenuta il 27 gennaio scorso, ai danni della'...L'Aquila. "Appresa la notizia dell'avvenuto arresto degli autori dellacompiuta ai danni dellaRanieri nel centro storico di L'Aquila il 27 gennaio scorso, crediamo sia doveroso ringraziare la Questura Aquilana per il successo dell'operazione, ...

Rapina in gioielleria, arrestati gli autori Il Capoluogo

“Grazie alle forze dell’ordine, alle donne e agli uomini della Questura dell’Aquila, che con velocità di azione hanno provveduto ad assicurare alla giustizia gli autori dell’inqualificabile gesto ...L’Aquila. “Appresa la notizia dell’avvenuto arresto degli autori della rapina compiuta ai danni della Gioielleria Ranieri nel centro storico di L’Aquila il 27 gennaio scorso, crediamo sia doveroso ...