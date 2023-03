Rapina gioielleria Ranieri, catturati 4 presunti rapinatori (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Aquila - Quattro persone tra i 40 e i 50 anni sono state arrestate dal personale della Squadra Mobile dell'Aquila perché ritenute responsabili della Rapina avvenuta il 27 gennaio scorso ai danni della gioielleria Ranieri, in pieno centro storico. Le misure cautelari sono arrivate al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo abruzzese. I presunti autori, dopo aver sopraffatto i dipendenti minacciandoli con una pistola, sottraevano diversi orologi, di marca Rolex, Omega e Tudor, per un valore complessivo di circa centomila euro. Dall'immediato sopralluogo del personale delle Volanti, della Polizia scientifica e della stessa Squadra Mobile, era stato possibile rilevare la presenza di numerose telecamere, che hanno consentito di verificare i possibili percorsi di fuga dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Aquila - Quattro persone tra i 40 e i 50 anni sono state arrestate dal personale della Squadra Mobile dell'Aquila perché ritenute responsabili dellaavvenuta il 27 gennaio scorso ai danni della, in pieno centro storico. Le misure cautelari sono arrivate al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo abruzzese. Iautori, dopo aver sopraffatto i dipendenti minacciandoli con una pistola, sottraevano diversi orologi, di marca Rolex, Omega e Tudor, per un valore complessivo di circa centomila euro. Dall'immediato sopralluogo del personale delle Volanti, della Polizia scientifica e della stessa Squadra Mobile, era stato possibile rilevare la presenza di numerose telecamere, che hanno consentito di verificare i possibili percorsi di fuga dei ...

