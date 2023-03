Ramon preoccupato per il guanto di sfida contro Samu: “Perché per lui è più semplice” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il serale di Amici si avvicina e gli alunni in gara devono già vedersela con i guanti di sfida. Nel quotidiano andato in onda oggi, giovedì 16 marzo, abbiamo assistito alla duplice sfida lanciata nei confronti di Ramon e di Samu dai professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Nel dettaglio Emanuel Lo ha chiesto a Ramon di montare una coreografia hip hop, mentre Alessandra Celentano ha chiesto a Samu di eseguire un esercizio alla sbarra. Busta rossa: il maestro Emanuel Lo ha deciso di lanciare un guanto DI sfida tra Samu e Ramon! #Amici22 pic.twitter.com/njZDwvaMPV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2023 Inizialmente Ramon ha manifestato la volontà di rifiutare il guanto ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 marzo 2023) Il serale di Amici si avvicina e gli alunni in gara devono già vedersela con i guanti di. Nel quotidiano andato in onda oggi, giovedì 16 marzo, abbiamo assistito alla duplicelanciata nei confronti die didai professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Nel dettaglio Emanuel Lo ha chiesto adi montare una coreografia hip hop, mentre Alessandra Celentano ha chiesto adi eseguire un esercizio alla sbarra. Busta rossa: il maestro Emanuel Lo ha deciso di lanciare unDItra! #Amici22 pic.twitter.com/njZDwvaMPV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2023 Inizialmenteha manifestato la volontà di rifiutare il...

