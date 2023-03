Raid in Italia di ultras stranieri: quando Salvini chiedeva le dimissioni di tutti, ma per Napoli no (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTifosi tedeschi devastano il centro storico di Napoli, tirano petardi, scorrazzano per la città. Alcuni, in questi casi, chiederebbero la testa di ministro dell’Interno, prefetto, responsabile della pubblica sicurezza. Il Matteo Salvini del 2015 e del 2016, ad esempio, forse lo avrebbe fatto. Ma quello del 2022 proprio no. Anzi, il solitamente loquace leader leghista – dopo doverosa solidarietà alle forze dell’ordine – si limita a interrogarsi: “Questi non sono tifosi, sono criminali. Chissà se in Germania farebbero lo stesso casino”. Salvini, però, glissa sulla catena delle responsabilità. Un tempo, quando era all’opposizione, non si comportava allo stesso modo. Sette anni fa, per dire, i tifosi del Feyenoord calarono in migliaia da Rotterdam a Roma, per il match di Europa League con la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTifosi tedeschi devastano il centro storico di, tirano petardi, scorrazzano per la città. Alcuni, in questi casi, chiederebbero la testa di ministro dell’Interno, prefetto, responsabile della pubblica sicurezza. Il Matteodel 2015 e del 2016, ad esempio, forse lo avrebbe fatto. Ma quello del 2022 proprio no. Anzi, il solitamente loquace leader leghista – dopo doverosa solidarietà alle forze dell’ordine – si limita a interrogarsi: “Questi non sono tifosi, sono criminali. Chissà se in Germania farebbero lo stesso casino”., però, glissa sulla catena delle responsabilità. Un tempo,era all’opposizione, non si comportava allo stesso modo. Sette anni fa, per dire, i tifosi del Feyenoord calarono in migliaia da Rotterdam a Roma, per il match di Europa League con la ...

