Rai, Sanremo costa caro: maxi-multa dall’Agcom per pubblicità occulta (Di giovedì 16 marzo 2023) Non si placa la scia di polemiche dopo il Festival di Sanremo che, a più di un mese dalla fine, continua a far discutere. L’Agcom sarebbe infatti pronta a sanzionare la Rai con una multa salatissima, che potrebbe andare da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 253.000. L’accusa è gravissima: nel corso della kermesse, infatti sarebbe stata promossa pubblicità occulta. E non si tratterebbe solo della frequente sponsorizzazione di Instagram, soprattutto da parte di Chiara Ferragni. Rai nei guai, multa in arrivo dall’Agcom: perché c’entra Sanremo Il Festival di Sanremo 2023 costerà carissimo alle casse della Rai, travolta da un’ondata di polemiche per un’edizione che rimarrà nella storia. A più di un mese dalla finalissima che ha premiato Marco Mengoni, ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) Non si placa la scia di polemiche dopo il Festival diche, a più di un mese dalla fine, continua a far discutere. L’Agcom sarebbe infatti pronta a sanzionare la Rai con unasalatissima, che potrebbe andare da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 253.000. L’accusa è gravissima: nel corso della kermesse, infatti sarebbe stata promossa. E non si tratterebbe solo della frequente sponsorizzazione di Instagram, soprattutto da parte di Chiara Ferragni. Rai nei guai,in arrivo: perché c’entraIl Festival di2023 costerà carissimo alle casse della Rai, travolta da un’ondata di polemiche per un’edizione che rimarrà nella storia. A più di un mese dalla finalissima che ha premiato Marco Mengoni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : 'L’Autorità Garante delle Telecomunicazioni è pronta a multare la Rai per Sanremo 2023 per pubblicità occulta' (da… - GiusCandela : Discorso Sanremo/Instagram-Agcom. Premessa: poteva essere gestita meglio con meno citazioni. Detto questo, l'Agcom… - ilgiornale : L' #Agcom si sta muovendo per appurare quanto accaduto durante il festival di #Sanremo, con riferimento ai sipariet… - alessan75877023 : RT @SecolodItalia1: Grazie, Ferragni: a Sanremo fece spot gratuiti ad Instagram. Multa in arrivo per la Rai: paghiamo noi… - 2014Monaco : RT @pensivin: Sanremo, in arrivo la maxi multa alla Rai: 'colpa' di Ferragni e Amadeus -