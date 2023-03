Rai, Marcello Cirillo travolto da un camion: il messaggio (Di giovedì 16 marzo 2023) Grandissima paura ma fortunatamente nessuna drammatica conseguenza per Marcello Cirillo, il popolare cantante e volto televisivo Rai che nella giornata di ieri ha rischiato la vita. A raccontarlo è lui stesso in un post condiviso sul proprio profilo Twitter, in cui campeggiano in primo piano due immagini del terribile incidente che l’ha visto coinvolto sulla Cassia bis, a Roma. “Investito da un camion e trascinato per 200 metri”, il racconto da brividi, cui fa seguito un importante appello. Incidente per Marcello Cirillo: “Investito da un camion”. Il suo racconto Marcello Cirillo è stato coinvolto in un terribile incidente stradale nella giornata di ieri, sulla Cassia bis, nei pressi di Roma. Il destino ha voluto che il popolare cantante e conduttore ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) Grandissima paura ma fortunatamente nessuna drammatica conseguenza per, il popolare cantante e volto televisivo Rai che nella giornata di ieri ha rischiato la vita. A raccontarlo è lui stesso in un post condiviso sul proprio profilo Twitter, in cui campeggiano in primo piano due immagini del terribile incidente che l’ha visto coinvolto sulla Cassia bis, a Roma. “Investito da une trascinato per 200 metri”, il racconto da brividi, cui fa seguito un importante appello. Incidente per: “Investito da un”. Il suo raccontoè stato coinvolto in un terribile incidente stradale nella giornata di ieri, sulla Cassia bis, nei pressi di Roma. Il destino ha voluto che il popolare cantante e conduttore ...

