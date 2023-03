Rai, la multa Agcom per pubblicità occulta a Sanremo: «Uno spot a Instagram da Chiara Ferragni e Amadeus» (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Autorità Garante delle Telecomunicazioni è pronta a multare la Rai per Sanremo 2023. Lo fa sapere oggi Il Messaggero, che anticipa la decisione dei commissari sull’accusa di pubblicità occulta. Oggi si riunirà coordinata da Giacomo Lasorella per ascoltare il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni. Poi arriverà la multa, che si preannuncia salata. Secondo il Testo Unico dei Servizi Audiovisivi la forbice è tra una sanzione di 10 mila e una di 253 mila euro. Ma secondo il quotidiano chi ha seguito il dossier già pronostica che «sarà più massima che minima». La contestazione più importante riguarda la pubblicità occulta per Instagram con le dirette di Chiara Ferragni e Amadeus. Il ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Autorità Garante delle Telecomunicazioni è pronta are la Rai per2023. Lo fa sapere oggi Il Messaggero, che anticipa la decisione dei commissari sull’accusa di. Oggi si riunirà coordinata da Giacomo Lasorella per ascoltare il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni. Poi arriverà la, che si preannuncia salata. Secondo il Testo Unico dei Servizi Audiovisivi la forbice è tra una sanzione di 10 mila e una di 253 mila euro. Ma secondo il quotidiano chi ha seguito il dossier già pronostica che «sarà più massima che minima». La contestazione più importante riguarda lapercon le dirette di. Il ...

