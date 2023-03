Rai, la multa Agcom per la pubblicità occulta a Instagram a Sanremo (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Autorità garante delle telecomunicazioni sarebbe pronta a multare la Rai per Sanremo 2023. A dare la notizia, il quotidiano Il Messaggero, che anticipa la decisione dei commissari circa l’accusa di pubblicità occulta. L’Agcom si riunisce oggi per ascoltare il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni. Dopodiché potrebbe arrivare una multa che si preannuncia salata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Autorità garante delle telecomunicazioni sarebbe pronta are la Rai per2023. A dare la notizia, il quotidiano Il Messaggero, che anticipa la decisione dei commissari circa l’accusa di. L’si riunisce oggi per ascoltare il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni. Dopodiché potrebbe arrivare unache si preannuncia salata L'articolo proviene da Inews24.it.

