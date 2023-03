Ragazzo di 12 anni sopravvive a incidente choc e torna a scuola con le cicatrici: 'Sei un mostro, Dio ti ha punito' (Di giovedì 16 marzo 2023) Un anno fa il terribile incidente che gli è costato un intervento alla testa e al volto, poi il difficile recupero e il rientro dall'ospedale a casa. Ma per un ragazzino della Bassa veronese quello ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023) Un anno fa il terribileche gli è costato un intervento alla testa e al volto, poi il difficile recupero e il rientro dall'ospedale a casa. Ma per un ragazzino della Bassa veronese quello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Un ragazzo con le idee chiare asfalta #Travaglio spiegandogli che in Ucraina si combatte non solo contro l’invasore… - SusannaCeccardi : Oggi compie 50 anni un grande amico, un grande Leader! Goditi i tuoi 50 anni di successi caro Matteo. Il tuo più gr… - GiudiVera : RT @Anpinazionale: “Sapete perché sono iscritto all’ANPI? Perché ho due sorelle maggiori che mi hanno accompagnato fin da ragazzo: una comp… - ECircolare : Anni fa mi ritrovai a vivere un breve flirt con un ragazzo, ricordo perfettamente che in una delle nostre prime con… - allparallels : io voglio guardarvi negli occhi mentre avete davanti una bambina di 12 anni e un ragazzo di 17 anni mentre mi dite:… -