Raffaele accumulatore seriale. La sciarelli in casa sua: scena horror, fine atroce? | Guarda (Di giovedì 16 marzo 2023) Esiste una condizione umana di vita peggiore di quella di vivere sotto un ponte o per strada? Forse sì ed è quella di vivere – e morire – immersi dalla propria immondizia. È l'atroce dubbio che riguarda il pensionato Raffaele Lioce. 80enne di Foggia, ex sportivo ed ex impiegato delle Poste, è scomparso lo scorso dicembre e non è ancora stato trovato. Le ricerche su di lui sono cominciate soltanto tre settimane fa, dopo che i suoi vicini di casa hanno segnalato la presenza massiccia di rifiuti, topi e cattivi odori e hanno dovuto schermare il portone dell'abitazione dell'uomo per evitare che escano insetti e altri animali. Il caso è arrivato a Chi L'Ha Visto? su Rai 3 con un appello dei vicini medesimi: "Speriamo che qualcuno intervenga al più presto. Questa situazione va avanti da troppo tempo".

