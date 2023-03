Raccoglie una conchiglia ma sotto c’è una creatura marina pericolosissima: 30enne morsa da un mollusco 10 volte più letale di un cobra (Di giovedì 16 marzo 2023) Stava nuotando in acque poco profonde, intorno alle 14:30. A un certo punto si è accorta di una bellissima conchiglia e l’ha raccolta. Un gesto che avrebbe potuto costarle la vita. Perché sotto la conchiglia se ne stava acquattato un polpo dagli anelli blu. Una creatura molto bella esteticamente che pure è tra le più pericolose e letali al mondo. Siamo lungo le spiagge di Mosman, vicino a Sidney. Il polpo dagli anelli blu solitamente non attacca ma stavolta, probabilmente sentendosi minacciato, ha morso la donna per tre volte. Il suo veleno è 10 volte più letale di quello di un cobra. Il tempismo nella chiamata dei soccorsi ha permesso alla 30enne di essere subito trasportata in un ospedale del Nuovo Galles: “La paziente soffriva di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Stava nuotando in acque poco profonde, intorno alle 14:30. A un certo punto si è accorta di una bellissimae l’ha raccolta. Un gesto che avrebbe potuto costarle la vita. Perchélase ne stava acquattato un polpo dagli anelli blu. Unamolto bella esteticamente che pure è tra le più pericolose e letali al mondo. Siamo lungo le spiagge di Mosman, vicino a Sidney. Il polpo dagli anelli blu solitamente non attacca ma stavolta, probabilmente sentendosi minacciato, ha morso la donna per tre. Il suo veleno è 10piùdi quello di un. Il tempismo nella chiamata dei soccorsi ha permesso alladi essere subito trasportata in un ospedale del Nuovo Galles: “La paziente soffriva di ...

