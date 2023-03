(Di giovedì 16 marzo 2023) Penalizzato per la centralina sostituita, sarà retrocesso nella griglia al via. Intanto la Ferrari debutta a Sebring nel mondiale Endurance con la ...

Rabbia Leclerc, in Arabia parte dieci passi indietro - Sport ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Rabbia Leclerc, in Arabia parte dieci passi indietro Penalizzato per la centralina sostituita, sarà retrocesso nella griglia al via. Intanto la Ferrari debutta a Sebring nel mondiale Endurance con la ...Dopo il ritiro del monegasco nel GP del Bahrain, causato dall'ennesimo problema di affidabilità sulla monoposto del Cavallino, adesso la scuderia di Maranello rischia con Charles di perdere posizioni ...