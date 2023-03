"Questa volta non ci fermeranno": Berlusconi mette il cappello sul ponte di Messina (Di giovedì 16 marzo 2023) Con l'approvazione del Decreto ponte di Messina il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un testo che consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera come spiega in una nota il ministero... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 marzo 2023) Con l'approvazione del Decretodiil Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un testo che consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera come spiega in una nota il ministero...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - calcioinglese : - Ha segnato 39 gol in 36 partite con la maglia del City. - Ha battuto Mbappé, diventando il giocatore più giovane… - marifcinter : Per la terza volta, in questa edizione della #ChampionsLeague, Hakan #Calhanoglu è stato premiato dalla Uefa come M… - _sarcasticraven : @bordverline Purtroppo questa volta non mi fermerò ?? - cescon_maurizio : @albemutti @FcInterNewsit Beh ma Di Canio questa volta non ha mica torto scusa: l'Inter ha vinto 3 Coppe ha fatto f… -