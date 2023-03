“Questa cosa non l’ho mai detta a nessuno”. Paolo Bonolis, la confessione senza precedenti da Chiambretti (Di giovedì 16 marzo 2023) La confessione choc di Paolo Bonolis da Piero Chiambretti. Ospite a La tv dei 100 e uno, il famoso conduttore Mediaset si è raccontato senza filtri, per la grande gioia del pubblico di Chiambretti. Il marito di Sonia Bruganelli ha raccontato ai bimbi presenti in studio tante cose intime della sua vita. “Io non penso mai all’infanzia – dice Bonolis – perché mi sono dovuto occupare di quella degli altri. Ho cinque figli e due mogli? No, due mogli no, l’ho avuta una! Ho pure due nipotini”. Come si sa poi, Bonolis è un grandissimo tifoso dell’Inter. Così, messo con le spalle al muro da Chiambretti, gli è stato chiesto: “Se tuo figlio venisse chiamato a giocare per la Juventus? Non posso dirlo, ci sono i bambini”. Poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Lachoc dida Piero. Ospite a La tv dei 100 e uno, il famoso conduttore Mediaset si è raccontatofiltri, per la grande gioia del pubblico di. Il marito di Sonia Bruganelli ha raccontato ai bimbi presenti in studio tante cose intime della sua vita. “Io non penso mai all’infanzia – dice– perché mi sono dovuto occupare di quella degli altri. Ho cinque figli e due mogli? No, due mogli no,avuta una! Ho pure due nipotini”. Come si sa poi,è un grandissimo tifoso dell’Inter. Così, messo con le spalle al muro da, gli è stato chiesto: “Se tuo figlio venisse chiamato a giocare per la Juventus? Non posso dirlo, ci sono i bambini”. Poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : DIVINA SOFIA! ???? “Pazzesco! Cosa voglio di più da questa stagione?”. Nella libera di Soldeu, Goggia arriva seconda… - Fondaz_Veronesi : 'Bisogna amare i propri figli. Se una persona ha questa spinta amorevole verso un figlio, che sia o non sia genetic… - lucianonobili : Ma dimostra ancora una volta - dopo Donzelli, Del Mastro, Bignami, Valditara e Piantedosi - l’assoluta inadeguatezz… - 369mirrors : RT @terzocassetto: C'è questa cosa che mi ha sempre colpito, delle persone che stanno lì con te per mesi o per anni e poi, senza che appare… - deca_hemmyblack : RT @terzocassetto: C'è questa cosa che mi ha sempre colpito, delle persone che stanno lì con te per mesi o per anni e poi, senza che appare… -

Ftse Mib: il ribasso non è finito. Focus Eur/Usd e Oro Di fatto questa finestra creatasi a inizio mese è stata completamente saltata al ribasso e questa è ... Cosa può dirci di questo asset L'oro ieri si è fermato in area 1.930 dollari che sicuramente è un ... Windows 11: la Patch Tuesday di marzo 2023 aiuta la sicurezza ... ma la cosa più preoccupante sono le due vulnerabilità zero - day che sono state finalmente ... Secondo Microsoft, questa vulnerabilità è stata sfruttata dal gruppo di hacker 'Strontium' , sponsorizzato ... La maledizione del Deepfake ...da quando ha avuto inizio questa maledizione del deepfake nel 2017, incappare in un furto d'identità è oggi più probabile che mai; sia che il protagonista sia la celeb di turno, sia che la cosa ci ... Di fattofinestra creatasi a inizio mese è stata completamente saltata al ribasso eè ...può dirci di questo asset L'oro ieri si è fermato in area 1.930 dollari che sicuramente è un ...... ma lapiù preoccupante sono le due vulnerabilità zero - day che sono state finalmente ... Secondo Microsoft,vulnerabilità è stata sfruttata dal gruppo di hacker 'Strontium' , sponsorizzato ......da quando ha avuto iniziomaledizione del deepfake nel 2017, incappare in un furto d'identità è oggi più probabile che mai; sia che il protagonista sia la celeb di turno, sia che laci ... Crisi aziende Big Tech, cosa succederebbe | Giornalettismo Giornalettismo La mossa di Putin è una provocazione. Escalation lontana Ma se questa provocazione non sortisce effetti sulla Casa Bianca - che ha reagito chiarendo che il Mar Nero non è «cosa dei russi» - essa serve semmai a condizionare le opinioni pubbliche occidentali. Altri pini abbattuti dal Comune: questa volta in centro città Simone Caffaz e Andrea Tosi nello specifico chiedono alla sindaca "quante sono le piante che verranno abbattute, da cosa e in quali tempi saranno sostituite". Non solo: Caffaz e Tosi entrano nel ... Ma se questa provocazione non sortisce effetti sulla Casa Bianca - che ha reagito chiarendo che il Mar Nero non è «cosa dei russi» - essa serve semmai a condizionare le opinioni pubbliche occidentali.Simone Caffaz e Andrea Tosi nello specifico chiedono alla sindaca "quante sono le piante che verranno abbattute, da cosa e in quali tempi saranno sostituite". Non solo: Caffaz e Tosi entrano nel ...